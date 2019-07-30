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Фото: Pixabay.com
Избитый калужанин ударил ножом своего обидчика. Об этом
Житель Козельского района отдыхал в общественном месте, к нему подошли трое неизвестных. Мужчины поссорились и избили подозреваемого. После этого он пошел в магазин, купил бутылку водки и нож.
«Под воздействием спиртного взволнованный гражданин вернулся к обидчикам и нанес одному из них удар ножом в область живота», — рассказали в полиции.
Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. 39-летнего потерпевшего госпитализировали.
На мужчину 1975 года рождения завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Калужанин находится под подпиской о невыезде.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.