Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:58, 30 июля 2019 87
 0    0

Из-за ремонта в Дягилеве отключили холодную воду

Из-за ремонта в Дягилеве отключили холодную воду

Утром во вторник, 30 июля, в Дягилеве отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до конца работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Парковая;
  • 1-й Аллейный проезд;
  • 2-й Аллейный проезд;
  • 1-й Крайний проезд;
  • 2-й Крайний проезд;
  • улица Крайняя;
  • улица Дягилевская, дома с 1 по 15.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 17 327
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 13 942
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
17:30, 16 июля 2019 13 273
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 773
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 847
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум