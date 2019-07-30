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Фото: Pixabay.com
Гостивший у родственников москвич украл у жительницы Юрьев-Польского района машину. Об этом
16 июля женщина припарковала «ВАЗ-2107» у дома, оставив в салоне ключи и документы. Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель столицы, который приехал в Юрьев-Польский район к родственникам. Мужчина сдал украденную машину в пункт приема металла. Ущерб составил 48 тысяч рублей.
По части 2 статьи 158 УК («Кража») злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
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