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Фото: Pixabay.com
Бывшего сотрудника тамбовского ГУ МЧС осудят за взятку. Об этом
По версии следствия, в феврале-июле 2018 года мужчина убедил директора общества с ограниченной ответственностью передавать ему 10-15% от сумм договоров, заключению которых он содействовал. Оперативнкии смогли зафикисировать, как злоумышленник незаконно получил 50 тысяч рублей.
Следствие направило в суд дело по части 2 статьи 290 УК («Получение взятки»).
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