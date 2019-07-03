Оставшимся без газа рыбновцам придется отремонтировать оборудование за свой счет

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Фото: Издательство «Пресса»
Жители Рыбного, которым без предупреждения отключили газ, отремонтируют оборудование за свой счет. Об этом написал
2 июля в домах провели проверку вентиляционных каналов и дымоходов.
Жильцы одной из квартир уже устранили нарушения, и газ им подключен в полном объеме. Еще шесть собственников в частном порядке обратились в компанию «Стройэксперт» для приведения газового оборудования в нормативное состояние.
Предварительная стоимость работ в каждой квартире составит 10-12 тысяч рублей.
Напомним, 26 июня в шести домах в Рыбном без предупреждения
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