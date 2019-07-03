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15:32, 3 июля 2019 229
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Житель Рассказова зарубил мать топором, спрятал ее тело в яме и сознался полицейским

Житель Рассказова зарубил мать топором, спрятал ее тело в яме и сознался полицейским

В среду, 2 июля, в Рассказовском районе рядом с домом обнаружили тело 83-летней женщины с телесными повреждениями, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователям удалось выяснить, что к преступлению причастен 61-летней сын потерпевшей.

По версии следствия, 28 июня мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с матерью взял топор и нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Затем подозреваемый, чтобы скрыть следы, спрятал тело в яму рядом с домом, накрыл металлической емкостью и засыпал землей. Спустя несколько дней злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Решается вопрос о заключении под стражу.


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