Жительница Обнинска украла из магазина 71 упаковку масла, сыр и бутылку вина

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Жительницу Обнинска задержали за серию краж, сообщила
27 июня в полицию поступило заявление от охранника, который рассказал, что одна из покупательниц попыталась пройти мимо касс без оплаты товара. Стажи порядка, прибывшие на место, при досмотре у женщины нашли и изъяли 16 упаковок сливочного масла, шесть брусков сыра и бутылку вина. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.
Также выяснилось, что несколько дней назад местная жительница украла 51 упаковку сливочного масла трех наименований. Похищенный товар она сложила в картонную коробку, которую ей удалось вынести из магазина.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По завершении расследования материалы уголовных дел соединят в одно производство и направят в суд.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.