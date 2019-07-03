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16:24, 3 июля 2019 96
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Во Владимире расселят пять аварийных домов

Во Владимире расселят пять аварийных домов

Во Владимире расселят пять аварийных домов, пишет «Комсомольская правда».

На программу переселения выделили более тридцати трех с половиной миллионов рублей.

В этом году предстоит переехать жителям дома №14 по улице Гоголя, дома №4 по улице Княгининской, дома №14 по улице Музейной, а также домов № 4 на улице Молодежной и дома № 2 на улице Октябрьской в микрорайоне Оргтруд.

Горожанам, которые занимают квартиры по договорам социального найма, в ветхих домах, получат новые благоустроенное жилье, а собственники квартир и комнат — денежные выплаты.

Независимая оценка закончится в июле. После чего с собственниками подпишут соглашения. Деньги получат 27 человек, а еще 26 получат квартиры — им купят одну однокомнатную, пять двухкомнатных и три трехкомнатных квартиры.


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