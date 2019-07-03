Во Владимире после прокурорской проверки инвалиду выдали бесплатные лекарства

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Во Владимире прокуратура провела проверку после жалобы инвалида второй группы, сообщил
Установлено, что мужчина — инвалид по онкологическому заболеванию, наличие которого дает право на получение бесплатных лекарственных препаратов.
В сентябре и ноябре 2018 года владимирец пытался получит лекарства в аптеке по рецепту, однако ему отказали и предложили купить их за свой счет.
После отказа мужчина купил лекарства, потратив 11 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратура нарушенные права инвалида восстановили.
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