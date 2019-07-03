Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:58, 3 июля 2019 561
 0    0

Во Владимире после прокурорской проверки инвалиду выдали бесплатные лекарства

Во Владимире после прокурорской проверки инвалиду выдали бесплатные лекарства

Во Владимире прокуратура провела проверку после жалобы инвалида второй группы, сообщил сайт надзорного органа.

Установлено, что мужчина — инвалид по онкологическому заболеванию, наличие которого дает право на получение бесплатных лекарственных препаратов.

В сентябре и ноябре 2018 года владимирец пытался получит лекарства в аптеке по рецепту, однако ему отказали и предложили купить их за свой счет.

После отказа мужчина купил лекарства, потратив 11 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратура нарушенные права инвалида восстановили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 623
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 39 985
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 522
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 038
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 826
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум