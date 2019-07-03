В Совфеде заявили о «катастрофической» убыли населения России

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Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Об этом пишет
«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.
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