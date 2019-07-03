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22:37, 3 июля 2019 74
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В Совфеде заявили о «катастрофической» убыли населения России

В Совфеде заявили о «катастрофической» убыли населения России

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.


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