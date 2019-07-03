В Шиловском районе произошла массовая авария, есть погибшие и пострадавшие

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Утром в среду, 3 июля, в Шиловском районе произошла массовая авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Примерно в 6:10 на 271-м километре трассы М-5 столкнулись Lada Largus, Hyundai Sonata, Mercedes Axor и Volvo FH.
По предварительной информации, в результате ДТП 59-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. 54-летний водитель и 14-летний пассажир этого автомобиля получили травмы.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»
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