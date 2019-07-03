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Фото: Издательство «Пресса»
В сельской школе Ряжского района нашли бутылку с жидкостью, похожей на ртуть. Об этом сообщило ИД «
Он рассказал, что утром 2 июля рабочие, ремонтирующие крышу школы в селе Поплевино, обнаружили плотно закупоренную стеклянную бутылку емкостью 0,5 литра, в которой находилось вещество серебристого цвета, похожее на ртуть.
«На место прибыли все экстренные службы, включая полицию, МЧС, а также сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Ряжском районе. Приняты необходимые меры, чтобы обезопасить население», — сказал Савин.
Бутылку передали сотрудникам МЧС для утилизации. В Поплевинской школе взяты пробы воздуха для исследования.
По факту случившегося проводится проверка.
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