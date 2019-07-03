В Рязани открылась персональная выставка художника Николая Анитова

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Во вторник, 2 июля, в областном научно-методическом центре народного творчества открылась персональная выставка рязанского художника-любителя Николая Анитова.
В экспозицию «Н.М.Анитов. Живопись. Работы разных лет» вошло более 40 работ, созданных автором в разные годы.
«В преддверии своего 80-летия Николай Михайлович получил огромное количество самых теплых отзывов о своем творчестве от присутствующих на торжественном открытии», — рассказали в центре.
Посетить выставку по адреса улица Урицкого, 72 рязанцы могут до 31 июля, вход бесплатный. Режим работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 17:00.
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