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В Рязани мать и дочь организовали незаконный бизнес. Женщины неоднократно продавали в своем доме алкоголь, сообщил
Известно, что дочь покупала спирт на оптовой базе, дома родственницы разводили его водой, разливали по бутылкам и продавали по заниженной цене.
Ранее женщин уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение, однако они продолжили торговать спиртом.
В отношении рязанок возбудили уголовное дело по статьи 171.4 УК РФ, материалы с обвинительными постановлениями направили в суд.
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