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В пруду Александровского района утонула четырехлетняя девочка, сообщил
Инцидент произошел 22 июня 2019 года. Девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу пруда, расположенного между частными домовладениями. «
«Проявив невнимательность и безответственность, женщина на короткое время оставила поведение внучки без должного контроля. Ребенок упал в воду и погиб», — уточнили в СКР.
При проверке установлено, что девочка находилась на участке водоема, где глубина составляет около полутора метров.
Следователи выяснили, что водоем имеет статус противопожарного пруда и не предназначен для купания.
Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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