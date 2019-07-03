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14:17, 3 июля 2019 274
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В пруду Александровского района утонула четырехлетняя девочка

В пруду Александровского района утонула четырехлетняя девочка

В пруду Александровского района утонула четырехлетняя девочка, сообщил сайт СУ СКР по Владимирской области.

Инцидент произошел 22 июня 2019 года. Девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу пруда, расположенного между частными домовладениями. «

«Проявив невнимательность и безответственность, женщина на короткое время оставила поведение внучки без должного контроля. Ребенок упал в воду и погиб», — уточнили в СКР.

При проверке установлено, что девочка находилась на участке водоема, где глубина составляет около полутора метров.

Следователи выяснили, что водоем имеет статус противопожарного пруда и не предназначен для купания.

Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


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