В Мичуринске при столкновении такси и «Лады» пострадали двое

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 2 июля, в Мичуринске столкнулись на улице Тамбовской в районе дома №166 произошла авария с такси, сообщила
Водитель Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся c Lada, которая двигалась по главной дороге.
В результате ДТП водитель Granta и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПотерявшуюся в клепиковском лесу пенсионерку нашли живой
|
cледующая новость →«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.