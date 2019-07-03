В Липецкой области экс-директор строительной фирмы скрыл от налоговой 54 миллиона

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В Липецкой области экс-директор строительной фирмы ООО «СУ-3 «Липецкстрой» скрыл от налоговой 54 миллиона. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ, сообщил
По данным следствия, руководитель скрыл денежные средства, которые должны были взыскать в качестве недоимки.
«Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с октября 2017 года по июнь 2018 года обвиняемый произвел взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 54 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Вину в совершении преступления фигурант признал, частично возместил причиненный государству ущерб и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке.
Свои действия он объяснил стремлением поддержать работоспособность предприятия и производить расчеты с контрагентами.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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