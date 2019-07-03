В Липецке пройдет фестиваль многодетных семей

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В Липецке состоится фестиваль многодетных семей, сообщил
Праздник пройдет в субботу, 6 июля, в 17:00 на площадке «Городище».
«Продемонстрировать силу и ловкость мальчишки, девчонки, а также их родители смогут в ходе веселых стартов. Праздничное настроение подарят творческие коллективы и сами участники, пожелавшие на несколько минут превратиться в артистов. Яркие воспоминания о мероприятии оставят фото, сделанные после работы мастеров аквагрима», — отметили в сообщении.
Семьи также смогут познакомиться с предложениями компаний-застройщиков. Вечер закончится совместным просмотром мультфильма.
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