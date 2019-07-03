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В Липецке начали благоустройство дворов, сообщил
Первыми дворами, которые отремонтируют в рамках программы «Формирование современной городской среды Липецка», станут территории у домов №19 по улице Опытная и №88 по проспекту Победы.
На месте уже начали укладывать асфальт на пешеходных дорожках и обустраивать парковочные места.
На улице Опытная также обновят лавочки и урны. На проспекте Победы появится спортивный городок и детская игровая зона.
Всего в этом году благоустроят 86 территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
Еще 50 дворов благоустроят по программе «Инициативное бюджетирование».
Карту дворов, которые обустроят, можно посмотреть
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