В Курганской области из-за кондиционера загорелся монастырь

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В среду, 3 июля, в Курганской области загорелся монастырь. Пожар начался с кондиционера, пламя затем перекинулось на крышу здания, передает
Сейчас на месте работают пожарные.
Данных о пострадавших нет.
Дежурная монастырской гостиницы рассказала, что возгорание возникло в храме Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.