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В Ельце мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся, сообщила
Авария произошла во вторник, 2 июля, около 23:30, на улице Строитель. Мотоциклист, личность которого устанавливается, наехал на 25-летнюю велосипедистку, которая получила травмы. После оказания помощи ее отпустили.
Еще одна авария произошла в Чаплыгине около 18:00 на улице Вокзальной. 25-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 10-летнюю школьницу.
Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к ответственности привлекли трех водителей.
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