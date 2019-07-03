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13:19, 3 июля 2019 205
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В четверг в Рязанской области похолодает до +17 градусов. Прогноз погоды

В четверг в Рязанской области похолодает до +17 градусов. Прогноз погоды

В четверг, 4 июля, в Рязанской области похолодает до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов; днем +17, +22 градуса.


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