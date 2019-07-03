В Богородицком парке запустили аудиогид

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Фото: Ru.wikipedia.org
В усадьбе графов Бобринских в Богородицке начал работать аудиогид, сообщила пресс-служба областного правительства.
«Создатель парка Андрей Тимофеевич Болотов, который двадцать лет управлял имением, расскажет, как ему удалось сделать неприметную местность на берегу реки Уперты одним из лучших парков своего времени, раскроет все секреты своего мастерства, удивит интересными историями и особой манерой описывать события», — говорится в сообщении.
Аудиогид включает изображения акварелей Болотова и современные фотографии, иллюстрирующие 30 наиболее интересных и важных мест в парке.
Богородицкий Дворец-музей, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия федерального значения, охраняемом государством.
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