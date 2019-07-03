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9:28, 3 июля 2019 317
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Тамбовского педофила осудили за совращение 12 девочек

Тамбовского педофила осудили за совращение 12 девочек

В Тамбове 25-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 девочек в возрасте от 10 до 15 лет, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что с 2015 по 2017 годы, молодой человек знакомился в социальной сети с девочками, вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал прислать ему откровенные фото. Также он сам присылал потерпевшим свои фотографии порнографического характера.

Кроме того, с одной из 15-летних девушек он несколько раз встречался и вступал в половую связь.

Суд приговорил педофила к семи годам исправительной колонии строгого режима.


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