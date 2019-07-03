Тамбовского педофила осудили за совращение 12 девочек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове 25-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 девочек в возрасте от 10 до 15 лет, сообщила
Установлено, что с 2015 по 2017 годы, молодой человек знакомился в социальной сети с девочками, вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал прислать ему откровенные фото. Также он сам присылал потерпевшим свои фотографии порнографического характера.
Кроме того, с одной из 15-летних девушек он несколько раз встречался и вступал в половую связь.
Суд приговорил педофила к семи годам исправительной колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕпархия показала, как строят новый храм в Песочне
|
cледующая новость →В Ельце мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.