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15:18, 3 июля 2019 59
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Тамбовские полицейские ищут мошенника, объявленного в федеральный розыск

Тамбовские полицейские ищут мошенника, объявленного в федеральный розыск

Тамбовские полицейские ищут мошенника. Сообщение опубликовали на сайте регионального УМВД.

За совершение преступления по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество) разыскивается уроженец Сызрани Самарской области Гусев Максим Сергеевич 1989 года рождения.

Отмечается, что он объявлен в федеральный розыск. Также известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении фигуранта, просят обращаться по адресу: улица Кирова. 7, кабинет 324, телефоны 8 (8464) 35-58-36, +7 (999) 701-63-75.


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