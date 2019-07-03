Тамбовские полицейские ищут мошенника, объявленного в федеральный розыск

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Тамбовские полицейские ищут мошенника. Сообщение опубликовали на сайте регионального УМВД.
За совершение преступления по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество) разыскивается уроженец Сызрани Самарской области Гусев Максим Сергеевич 1989 года рождения.
Отмечается, что он объявлен в федеральный розыск. Также известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении фигуранта, просят обращаться по адресу: улица Кирова. 7, кабинет 324, телефоны
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.