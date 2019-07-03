Тамбовчанин продавал алкоголь и сигареты без акциз в гараже

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Тамбовские полицейские нашли торговую точку в гаражном кооперативе, где продавали алкоголь и сигареты без акциз, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Из незаконного оборота изъяли 1280 пачек сигарет и 700 бутылок алкоголя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.