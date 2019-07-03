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8:24, 3 июля 2019 426
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в июле

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в июле

Фото: Pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Российской газете», какая погода ждет россиян в июле. По его словам, температура воздуха практически по всей стане будет около и выше нормы.

Как уточнил Вильфанд, в пределах нормы погода будет на европейской территории России, юге Урала и юге Западной Сибири. Выше нормы — в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа.

При этом первая декада июля в центральных регионах страны окажется неоднородной. К концу первой недели месяца температура понизится до 17-20 градусов. Летняя погода установится со второй декады июля.

Как уточнил синоптик, самыми жаркими днями лета станут 31 июля и 1 августа.


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