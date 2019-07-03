С начала сезона в Рязанской области собрали больше двухсот тонн ягод

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С начала сезона в Рязанской области собрали 205 тонн ягод. Об этом сообщил
На сегодняшний день в регионе завершен сбор земляники, началась работа с черной смородиной.
Продолжается сбор тепличных огурцов, которых на сегодняшний день выращено около 410 тонн. В ближайшее время аграрии приступят к уборке урожая огурцов открытого грунта. Основные хозяйства-производители овощей расположены в Михайловском, Рыбновском и Рязанском районах.
В хозяйствах продолжаются работы по заготовке кормов. Естественные и сеяные травы скошены на площади 74,3 тысячи гектаров, что составляет 50,2% от плана. Заготовлено 43,5 тысяч тонн сена и 245,6 тысяч тонн сенажа.
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