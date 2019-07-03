Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей жительницы Саратовской области

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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей Ирины Елисеевой из Ртищева Саратовской области. Сведений о 47-летней женщине нет с 27 июня. Она может находиться в любом регионе страны, сообщили волонтеры «
Приметы: рост 171 сантиметр, худощавое телосложение, волосы рыжие, вьющиеся, длиной до плеч, глаза серые.
Особые приметы: может носить очки.
Неизвестно, во что была одета женщина.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам:
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.