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19:20, 3 июля 2019 254
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Путин освободил от должностей трех генералов

Путин освободил от должностей трех генералов

Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Путин освободил от должностей начальника Сибирского юридического института МВД России генерал-майора полиции Игоря Медведева, министра внутренних дел Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина и начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Николая Скопинцева.


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