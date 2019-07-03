Путин освободил от должностей трех генералов

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Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на
В документе отмечается, что Путин освободил от должностей начальника Сибирского юридического института МВД России генерал-майора полиции Игоря Медведева, министра внутренних дел Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина и начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Николая Скопинцева.
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