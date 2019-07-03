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10:26, 3 июля 2019 151
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После вмешательства тульской прокуратуры работникам организации выплатили долги по зарплате

После вмешательства тульской прокуратуры работникам организации выплатили долги по зарплате

После вмешательства тульской прокуратуры работникам организации выплатили долги по зарплате, сообщил сайт надзорного органа.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что ООО «СТРОЙАКС» не выплачивал зарплату сотрудникам.

В адрес руководителя предприятия внесены представления, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, назначен штрафа 30 тысяч рублей.

Задолженность в размере свыше 2,4 млн. рублей погашена в полном объеме, в том числе выплачена денежная компенсация за задержку заработной платы.


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