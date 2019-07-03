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После вмешательства тульской прокуратуры работникам организации выплатили долги по зарплате, сообщил
Во время прокурорской проверки выяснилось, что ООО «СТРОЙАКС» не выплачивал зарплату сотрудникам.
В адрес руководителя предприятия внесены представления, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, назначен штрафа 30 тысяч рублей.
Задолженность в размере свыше 2,4 млн. рублей погашена в полном объеме, в том числе выплачена денежная компенсация за задержку заработной платы.
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