От Рюмина до Карабасова. RZN.info запустил новый тест по фактам из биографий мэров Рязани

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В понедельник, 1 июля, в Рязани начался прием документов на конкурс, по результатам которого назначат нового главу городской администрации.
Должность мэра областного центра учредили в 1991 году. За 28 лет в шкуре градоначальника побывали восемь совершенно разных людей.
Любопытным фактам из их биографий посвящен
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.