Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:45, 3 июля 2019 453
 0    0

На улице Космонавтов в Липцке перенесут светофоры и пешеходные переходы

На улице Космонавтов в Липцке перенесут светофоры и пешеходные переходы

На улице Космонавтов в Липцке перенесут светофоры и пешеходные переходы, сообщил сайт администрации города.

На остановках общественного транспорта появятся заездные карманы. По данным мэрии, это поможет разгрузить магистраль, а также сделать движение для водителей и пешеходов безопаснее.

«Автобус, остановившийся в кармане, не занимает проезжую часть, Вместе с тем, есть определенное расстояние, на котором должны находится друг от друга остановки, расположенные по разным сторонам дороги, и близлежащие пешеходные переходы. Поэтому места пересечения проезжей части, и, соответственно, светофорные объекты, которыми они оборудованы, будут незначительно перенесены», -пояснил начальник структурного подразделения Алексей Огневой.

Отметим, в текущем году на участке от площади Космонавтов до площади Авиаторов планируется заменить асфальт, бордюры и привести в порядок тротуары.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 623
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 39 987
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 522
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 038
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 826
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум