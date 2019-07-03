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На улице Космонавтов в Липцке перенесут светофоры и пешеходные переходы, сообщил
На остановках общественного транспорта появятся заездные карманы. По данным мэрии, это поможет разгрузить магистраль, а также сделать движение для водителей и пешеходов безопаснее.
«Автобус, остановившийся в кармане, не занимает проезжую часть, Вместе с тем, есть определенное расстояние, на котором должны находится друг от друга остановки, расположенные по разным сторонам дороги, и близлежащие пешеходные переходы. Поэтому места пересечения проезжей части, и, соответственно, светофорные объекты, которыми они оборудованы, будут незначительно перенесены», -пояснил начальник структурного подразделения Алексей Огневой.
Отметим, в текущем году на участке от площади Космонавтов до площади Авиаторов планируется заменить асфальт, бордюры и привести в порядок тротуары.
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