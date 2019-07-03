Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:26, 3 июля 2019 125
 0    0

На ремонт липецкой спортшколы №10 выделили десять миллионов

На ремонт липецкой спортшколы №10 выделили десять миллионов

В липецкой спортшколе №10 начался ремонт, сообщил сайт горадминистрации.

На первом этапе планируется отремонтировать верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестницы и коридоры.

На втором — наладят систему вентиляции в нижнем эллинге, проведут ремонт мастерской, сушилок и раздевалок.

На третьем — разработают проектно-сметную документацию бассейна, проведут ремонт кровли и устройство береговой линии.

На эти целили выделили десять миллионов рублей.

Отметим, спортшкола олимпийского резерва №10, находящаяся на улице Левобережная, функционируют с 1985 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 624
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 023
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 524
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 039
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 826
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум