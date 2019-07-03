На ремонт липецкой спортшколы №10 выделили десять миллионов

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В липецкой спортшколе №10 начался ремонт, сообщил
На первом этапе планируется отремонтировать верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестницы и коридоры.
На втором — наладят систему вентиляции в нижнем эллинге, проведут ремонт мастерской, сушилок и раздевалок.
На третьем — разработают проектно-сметную документацию бассейна, проведут ремонт кровли и устройство береговой линии.
На эти целили выделили десять миллионов рублей.
Отметим, спортшкола олимпийского резерва №10, находящаяся на улице Левобережная, функционируют с 1985 года.
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