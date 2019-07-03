На экране в Кремлевском сквере покажут спектакль «Ромео и Джульетта»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 4 июля, на экране в Кремлевском сквере покажут спектакль Московского театра на Юго-Западе «Ромео и Джульетта». Об этом сообщили в группе «
Желающие смогут посмотреть постановку бесплатно. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут, режиссер-постановщик — Валерий Белякович.
Экран установлен справа от входа в сквер со стороны площади Соборной. Рязанцев призвали приносить с собой складные стульчики, подстилки, пледы, а также позаботиться о соответствующей погоде одежде.
Начало показа в 21:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецкой области экс-директор строительной фирмы скрыл от налоговой 54 миллиона
|
cледующая новость →Цифровая экономика и бережливое производство. В Рязанском госуниверситете открыли новые направления подготовки
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.