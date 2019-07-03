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9:52, 3 июля 2019 212
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Липчанку осудят за мошенничество в сфере грузоперевозок

Липчанку осудят за мошенничество в сфере грузоперевозок

Фото: Pixabay.com

Липецкую предпринимательницу осудят за мошенничество в сфере грузоперевозок, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что обвиняемая с ноября 2014 года по июль 2015 года обманула трех бизнесменов. В качестве оплаты услуг по перевозке грузов, она получала деньги от предпринимателей, при этом фирме, средства не передавались. Общая сумма похищенных средств составила 274 тысячи рублей.

Кроме того, в сентябре 2015 года для привлечения клиентов разместила в интернете объявление от имени несуществующей организации, которое содержало заведомо ложные сведения о продаже металлических конусных бочек.

По объявлению к обвиняемой обратился представитель фирмы, расположенной в Уфе, и оформил заказ на покупку 1 800 бочек на общую стоимость 400 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемая товар не предоставила.

Липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.


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