Липчанку осудят за мошенничество в сфере грузоперевозок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Липецкую предпринимательницу осудят за мошенничество в сфере грузоперевозок, сообщила
Установлено, что обвиняемая с ноября 2014 года по июль 2015 года обманула трех бизнесменов. В качестве оплаты услуг по перевозке грузов, она получала деньги от предпринимателей, при этом фирме, средства не передавались. Общая сумма похищенных средств составила 274 тысячи рублей.
Кроме того, в сентябре 2015 года для привлечения клиентов разместила в интернете объявление от имени несуществующей организации, которое содержало заведомо ложные сведения о продаже металлических конусных бочек.
По объявлению к обвиняемой обратился представитель фирмы, расположенной в Уфе, и оформил заказ на покупку 1 800 бочек на общую стоимость 400 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемая товар не предоставила.
Липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПропавшего в Рязанской области пенсионера нашли мертвым
|
cледующая новость →Аркадий Фомин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.