Касимовец обокрал пенсионерку ради покупки бензопилы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель села Большой Кусмор Касимовского района обокрал пенсионерку. Об этом сообщила
76-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что из ее домашнего тайника пропали семь тысяч рублей. При этом никто из посторонних в гости не заходил.
Оперативники выяснили, что 44-летний местный житель иногда помогал пенсионерке по хозяйству. Накануне женщина попросила его сходить за покупками.
Подозреваемого разыскали. Оказалось, что это он взял деньги — ему не хватало семь тысяч на покупку бензопилы.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа площади Театральной упал столб
|
cледующая новость →Опубликованы фотографии аварии с пятью пострадавшими в Кораблинском районе
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.