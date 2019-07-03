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13:09, 3 июля 2019 1 179
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Из-за упавшего на площади Театральной столба изменились маршруты троллейбусов

Из-за упавшего на площади Театральной столба изменились маршруты троллейбусов

В среду, 3 июля, на площади Театральной упал столб. Он задел провода и троллейбусные линии, расположенные напротив театра драмы.

Из-за этого в городе временно изменились маршруты троллейбусов №5, 6, 8, 10 и 13, сообщили в мэрии.

Транспорт следует по следующей схеме:

  • маршрут №5 (внутренний): по улице Строителей, Первомайскому проспекту до остановки «Дом Художника», далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина, в обратном направлении через улицу Дзержинского, улицу Гагарина до улицы Строителей;
  • маршрут №5 (наружный): улица Строителей — улица Дзержинского — улица Строителей;
  • маршрут №8: до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, улице Новой до депо №3;
  • маршрут №10: до площади Свободы и обратно;
  • маршруты №6 и №13 приостановлены до завершения ремонтных работ.

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