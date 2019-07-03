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Глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку во время очередной ротации губернаторов, передает
Утверждается, что Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
«Губернатор поставил себе задачу: до отставки по возможности ускорить строительство крупного объекта — Дворца спорта. Оно должно завершиться в 2020 году», — говорится в сообщении.
«Как президент скажет, так вопрос и будет решаться. Мне еще работать полтора года», — заявил сам Артамонов в разговоре с РБК.
Анатолий Артамонов стал главой региона в 2000 году и в настоящее время завершает свой пятый срок. Ему 67 лет.
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