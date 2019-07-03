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Фото: Pixabay.com
ГИБДД проведет ревизию правил дорожного движения. Об этом в эфире «
Анализировать правила дорожного движения будет специальная рабочая группа. Если нужно, она подскажет, как улучшить их.
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки КоАП они смогут без суда ограничивать действие водительских «прав» и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Эту идею раскритиковали автоэксперты и председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.