Фитнес-час и рейс троллейбуса «Субботняя улитка». Программа праздника ко Дню семьи, любви и верности в Туле

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщил сайт мэрии.
Так, с 3 по 10 июля запланировали торжественные мероприятия, городской праздник с мастер-классами, музыкальной программой и торжественной церемонией вручения памятных медалей.
Программа мероприятий:
10:30, 3 июля — Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» (Городская библиотека № 22);
15:00, 3 июля — Проект «Каникулы в городе» (Сквер за ТЦ «Кировский», улица Кутузова, дом 13);
10:00, 4 июля — Проект «Уличный парк» (Парковая зона Центра культуры и досуга);
11:00, 4 июля — Интерактивная игровая программа «На ромашковой поляне пожеланий» (Модельная библиотека №1, улица Новомосковская, дом 9, Детский сквер улица Кауля, дом 16);
12:00, 4 июля — Акция «Ромашковая поляна пожеланий» (Городская библиотека № 18, Скуратовский м-н, дом 1);
11:00, 5 июля — Детская игровая программа «Лепестки ромашки» (п. Октябрьский, д.53-54); 14:00, 5 июля — Литературно-музыкальный вечер «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Центральная районная библиотека, улица Ленина 5);
14:00, 5 июля — Праздник «День семьи, любви и верности» (Ротонда со стороны Зареченского моста);
16:00, 5 июля — Проект «Уличный парк» (Парковая зона Дома культуры «Косогорец»);
17:00, 5 июля — Акция «Ромашка на счастье» (поселок Октябрьский, МБУК «Культурно — досуговое объединение»);
17:00, 5 июля — Фитнес — час на свежем воздухе «Семейный уик-энд» (поселок Барсуки, МБУК «Культурно — досуговое объединение»);
12:00, 6 июля — Мастер — класс «Ромашка — символ семьи» (сквер поселка Ленинский, улица Ленина, дом 1); 12:00, 6 июля — Проект «Каникулы в городе» (Сквер «Октябрьский», улица Октябрьская/Дегтярева);
13:00, 6 июля — Акция «best family» (поселок Ленинский, площадь «Концертного зала «Орион»);
14:00, 6 июля — Праздничная программа «Мы — семьЯ» (поселок Ленинский, площадь «Концертного зала «Орион»);
14:00, 6 июля — «День соседей» (поселок Торхово, улица Центральная, дом 24);
14:45, 15:52, 16:50, 17:56, 6 июля — Тематический рейс троллейбуса творчества «Субботняя улитка» (Маршрут троллейбуса № 11);
11:00, 7 июля — Праздничная программа «Моя семья» (село Архангельское, улица Промышленная, дом 2);
12:00, 8 июля — Библиотечная выставка «А любовь остается жить» (Модельная библиотека №3);
12:00, 8 июля — Викторина «Папа, мама, я — дружная семья» (Комсомольский парк);
12:00-14:00, 8 июля — Городской праздник «День семьи, любви и верности» (Казанская набережная);
15:00, 9 июля — Мастер — класс по изготовлению семейного символа — ромашки (село Хрущево, улица Шкляра, дом 1а);
16:00, 9 июля — Детская игровая программа «Наша дружная семья» (село Хрущево, улица Совхозная, дом 9);
15:00, 9 июля — Музыкальная гостиная для пожилых людей «Вместе мы семьЯ» (поселок Обидимо, улица Школьная, дом 4).