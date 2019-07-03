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11:38, 3 июля 2019 171
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Фитнес-час и рейс троллейбуса «Субботняя улитка». Программа праздника ко Дню семьи, любви и верности в Туле

Фитнес-час и рейс троллейбуса «Субботняя улитка». Программа праздника ко Дню семьи, любви и верности в Туле

В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщил сайт мэрии.

Так, с 3 по 10 июля запланировали торжественные мероприятия, городской праздник с мастер-классами, музыкальной программой и торжественной церемонией вручения памятных медалей.

Программа мероприятий:

  • 10:30, 3 июля — Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» (Городская библиотека № 22);
  • 15:00, 3 июля — Проект «Каникулы в городе» (Сквер за ТЦ «Кировский», улица Кутузова, дом 13);
  • 10:00, 4 июля — Проект «Уличный парк» (Парковая зона Центра культуры и досуга);
  • 11:00, 4 июля — Интерактивная игровая программа «На ромашковой поляне пожеланий» (Модельная библиотека №1, улица Новомосковская, дом 9, Детский сквер улица Кауля, дом 16);
  • 12:00, 4 июля — Акция «Ромашковая поляна пожеланий» (Городская библиотека № 18, Скуратовский м-н, дом 1);
  • 11:00, 5 июля — Детская игровая программа «Лепестки ромашки» (п. Октябрьский, д.53-54); 14:00, 5 июля — Литературно-музыкальный вечер «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Центральная районная библиотека, улица Ленина 5);
  • 14:00, 5 июля — Праздник «День семьи, любви и верности» (Ротонда со стороны Зареченского моста);
  • 16:00, 5 июля — Проект «Уличный парк» (Парковая зона Дома культуры «Косогорец»);
  • 17:00, 5 июля — Акция «Ромашка на счастье» (поселок Октябрьский, МБУК «Культурно — досуговое объединение»);
  • 17:00, 5 июля — Фитнес — час на свежем воздухе «Семейный уик-энд» (поселок Барсуки, МБУК «Культурно — досуговое объединение»);
  • 12:00, 6 июля — Мастер — класс «Ромашка — символ семьи» (сквер поселка Ленинский, улица Ленина, дом 1); 12:00, 6 июля — Проект «Каникулы в городе» (Сквер «Октябрьский», улица Октябрьская/Дегтярева);
  • 13:00, 6 июля — Акция «best family» (поселок Ленинский, площадь «Концертного зала «Орион»);
  • 14:00, 6 июля — Праздничная программа «Мы — семьЯ» (поселок Ленинский, площадь «Концертного зала «Орион»);
  • 14:00, 6 июля — «День соседей» (поселок Торхово, улица Центральная, дом 24);
  • 14:45, 15:52, 16:50, 17:56, 6 июля — Тематический рейс троллейбуса творчества «Субботняя улитка» (Маршрут троллейбуса № 11);
  • 11:00, 7 июля — Праздничная программа «Моя семья» (село Архангельское, улица Промышленная, дом 2);
  • 12:00, 8 июля — Библиотечная выставка «А любовь остается жить» (Модельная библиотека №3);
  • 12:00, 8 июля — Викторина «Папа, мама, я — дружная семья» (Комсомольский парк);
  • 12:00-14:00, 8 июля — Городской праздник «День семьи, любви и верности» (Казанская набережная);
  • 15:00, 9 июля — Мастер — класс по изготовлению семейного символа — ромашки (село Хрущево, улица Шкляра, дом 1а);
  • 16:00, 9 июля — Детская игровая программа «Наша дружная семья» (село Хрущево, улица Совхозная, дом 9);
  • 15:00, 9 июля — Музыкальная гостиная для пожилых людей «Вместе мы семьЯ» (поселок Обидимо, улица Школьная, дом 4).

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