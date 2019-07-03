Епархия показала, как строят новый храм в Песочне

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Фото: Рязанская епархия
Рязанская епархия
Храм Василия Рязанского строят рядом с Крестовоздвиженской церковью. Он будет двадцатиэтажным: его высота (с семиметровым крестом на куполе)
Церковь возведут в стиле 11-го века. Нижний цокольный этаж освятят в честь Матери Божьей Муромской, а верхний — Василия Рязанского.
Напомним, строить храм помогают
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