Двух жителей Коврова осудят за кражу светильников со склада

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Фото: Ru.wikipedia.org
Двух жителей Коврова осудят за кражу светильников, сообщила
По версии следствия, мужчины 39 и 53 лет работали на одном из местных предприятий и имели доступ к оборудованию. В течение нескольких дней они похищали светодиодные светильники, хранившиеся на складе. Обнаружив пропажу, сотрудники обратились в полицию. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.
Злоумышленников удалось задержать. Они пояснили, что часть светильников использовали при проведении работ на других объектах, не относящихся к предприятию.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
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