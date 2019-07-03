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12:54, 3 июля 2019 71
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Двух жителей Коврова осудят за кражу светильников со склада

Двух жителей Коврова осудят за кражу светильников со склада

Фото: Ru.wikipedia.org

Двух жителей Коврова осудят за кражу светильников, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, мужчины 39 и 53 лет работали на одном из местных предприятий и имели доступ к оборудованию. В течение нескольких дней они похищали светодиодные светильники, хранившиеся на складе. Обнаружив пропажу, сотрудники обратились в полицию. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

Злоумышленников удалось задержать. Они пояснили, что часть светильников использовали при проведении работ на других объектах, не относящихся к предприятию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.


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