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В среду, 3 июля, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Он пожелал им счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.
По словам Фомина, именно на автоинспекторах лежит ответственность за безопасность на дорогах, жизнь и здоровье людей, предотвращение аварийных ситуаций, бесперебойное транспортное сообщение.
«Выполнение этих непростых задач требует от каждого сотрудника компетентности, самоотдачи, мужества, решительности и порядочности», — подчеркнул глава облдумы.
Он также выразил уверенность в том, что и впредь личный состав подразделений ГИБДД будет на высоком профессиональном уровне выполнять свои служебные обязанности, защищать законные права и интересы всех участников дорожного движения.
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