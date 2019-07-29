Военным летчикам из Белоруссии и Китая показали рязанский монастырь

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Фото: Рязанская епархия
Военным летчикам из Белоруссии, Казахстана и Китая показали Иоанно-Богословский монастырь. Об этом
Для иностранцев организовали экскурсию по обители и монастырский обед. С гостями также поговорили о православии.
«Для некоторых это был первый непосредственный опыт знакомства с устройством православной обители, — отметили в епархии. — Особое впечатление на экскурсантов произвел подъем на малую монастырскую колокольню, ее колокола и открывающиеся оттуда великолепные просторы Рязанского края».
Напомним, летчики из России, Белоруссии, Казахстана и Китая с 3 по 17 августа будут соревноваться на полигоне в Дубровичах. В «
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.