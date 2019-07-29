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13:41, 29 июля 2019 270
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Военным летчикам из Белоруссии и Китая показали рязанский монастырь

Военным летчикам из Белоруссии и Китая показали рязанский монастырь

Фото: Рязанская епархия

Военным летчикам из Белоруссии, Казахстана и Китая показали Иоанно-Богословский монастырь. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Для иностранцев организовали экскурсию по обители и монастырский обед. С гостями также поговорили о православии.

«Для некоторых это был первый непосредственный опыт знакомства с устройством православной обители, — отметили в епархии. — Особое впечатление на экскурсантов произвел подъем на малую монастырскую колокольню, ее колокола и открывающиеся оттуда великолепные просторы Рязанского края».

Напомним, летчики из России, Белоруссии, Казахстана и Китая с 3 по 17 августа будут соревноваться на полигоне в Дубровичах. В «Авиадартсе-2019» поучаствуют 43 экипажа.


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