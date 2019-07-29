Во Владимирской области выбрали главу комитета по молодежной политике

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В понедельник, 29 июля, председателем комитета по молодежной политике администрации Владимирской области назначили Алексея Виноградова. Об этом сообщил
Виноградов родился в 1986 году во Владимире.
В 2009 году закончил Владимирский государственный университет по специальности «иностранный язык». С 2011 года работал заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов Владимирского государственного университета.
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