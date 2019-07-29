Во Владимирской области четырехлетний ребенок выпал из окна

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В Струнино Владимирской области четырехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщила
Случай произошел в воскресенье, 28 июля. Мама мальчика открыла окно в комнате, где играл ее сын, а сама пошла на кухню. Ребенок встал на стул, забрался на подоконник и выпал из окна со второго этажа.
Мальчик при падении ударился о жесткую поверхность и получил травму головы и другие травмы.
Ребенку сделали операцию областной детской клинической больнице. Состояние мальчика держат на особом контроле.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.