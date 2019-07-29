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16:10, 29 июля 2019 122
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Во Владимирской области 19-летнюю девушку осудят за убийство бабушки одноклассника

Во Владимирской области 19-летнюю девушку осудят за убийство бабушки одноклассника

Во Владимирской области завершили расследование в отношении 19-летней жительницы Александрова, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что днем 9 октября 2018 года девушка пришла в квартиру одноклассника, с которым дружила, но его не оказалось дома.

В квартире была бабушка молодого человека, которая пригласила приятельницу внука в дом.

Во время общения пожилая женщина уговаривала девушку устроиться на работу и вести нормальный образ жизни. Та разозлилась и начала «хаотично наносить потерпевшей удары ножом».

На теле пенсионерки нашли 94 ранения.

Потерпевшую в квартире нашли родственники. Скорая доставила женщину в больнице, где та скончалась от полученных ранений.

Во время следствия установили, что в июне 2018 года обвиняемая в состоянии наркотического опьянения угрожала опекуну ножом. В августе того же года она ранила ножом одноклассника.

Эксперты признали обвиняемую вменяемой, страдающей наркоманией и нуждающейся в лечебных и социально-реабилитационных мероприятиях.

Семья погибшей женщины также заявила материальные претензии.

Уголовное дело, которое возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, направили в суд.


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