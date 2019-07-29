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10:04, 29 июля 2019 109
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Во Владимире наградили победителей конкурса «Отличник по физ-ре. Лето»

Во Владимире наградили победителей конкурса «Отличник по физ-ре. Лето»

Участники месяц выполняли отжимания от пола и выкладывали видео на страницах в соцсетях с хештегом #отличникпофизре.

К участию в конкурсе допускались участники от 6 до 17 лет. Видеоролики присылали более ста человек.

Участников наградил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев.

Дипломы и памятные призы получили Виктор Метлин (Петушки), Макар Парамонов, Ксения Богуш, Марина Малюкевич (Владимир), Артур Мангасарян (Александров), Николай Пыльнюк (Радужный), Полина Егорова (Владимир).

Поощрительные призы получили: Валерия Иващенко (Владимир), Любовь Побединская (Радужный), Милена Клименкова (Курлово), Маргарита Мещерякова (Владимир), Виктория Герасимова (Балакирево), Даниил Дубровин (Гусь-Хрустальный).

«Очень важно, чтобы наши дети были здоровыми, занимались спортом. Такие соревновательные занятия полезны, потому что каждый ребенок старается показать лучший результат», — отметил Владимир Киселев.

Конкурс продолжается. Подробности можно посмотреть в группе «Детский спорт».


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