Владимир Сипягин поздравил владимирцев с Днем ВМФ в Крыму

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Фото: Ru.wikipedia.org
С 26 по 28 июля губернатор Владимирской области совершил рабочую поездку в Крым. Об этом сообщил
Глава области поучаствовал в торжествах, посвященных Дню ВМФ России. Он поздравил земляков, проходящих в Крыму службу по призыву и на контрактной основе.
«Передаю вам огромный привет от земляков, жителей Владимирской области. Наша малая родина тоже готовится к празднику. 14 августа региону исполнится 75 лет. В праздничные дни на суше не раз с уважением и благодарностью вспомнят „тех, кто в море“», — сказал Сипягин.
Моряки показали губернатору корабли, рассказали о службе и поделились мыслями о будущем.
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